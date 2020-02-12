Трансстройбанк снизил ставки по вкладам в рублях. «Доходный» (на 91, 181, 271, 366, 400 и 540 дней) открывается под 4,25—5,85% (ранее — под 4,45—6,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность депозита «Ежемесячный Онлайн» составит 4—5,6% (прежде — 4,2—5,9%), а «Ежемесячный» — 4,15—5,85% годовых (вместо 4,35—6,1%). Срок депозитов — 181, 271, 366, 400 и 540 дней. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

«Накопительный» (от 30 до 540 дней) оформляется под 2,6—4,65% (до этого — под 2,8—4,85%), а «Удобный» (на 60, 91, 181, 271 и 366 дней) — под 2,55—4% годовых (вместо 3,15—4,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма всех депозитов, кроме «Удобного», составляет 10 тыс. рублей. По вкладу «Удобный» минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, за исключением вклада «Доходный».