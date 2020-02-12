Московский городской суд в среду отпустил из СИЗО под домашний арест трех фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.

«Отказать в удовлетворении ходатайства следствия о продлении Абгаряну, Зюзину и Владимирову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 мая, установить им в качестве меры пресечения содержание под домашним арестом», — огласил решение судья.