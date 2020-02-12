Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Московском регионе в декабре 2019 года достигла исторического минимума, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.



Так, ставка по рублевой ипотеке в Москве составила 9%, в Московской области — 8,9%. За год ставка по рублевой ипотеке в Москве и Московской области снизилась на 1 п. п.

«Процентные ставки по ипотечным кредитам снизились на фоне проведенного Банком России цикла снижения ключевой ставки, и наибольшие объемы ипотечных жилищных кредитов в Московском регионе были выданы в октябре — декабре 2019 года (в рублях на сумму 199,7 млрд рублей)», — поясняет регулятор.

Как сообщили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, по итогам 2019 года заемщики Москвы получили 80,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов в национальной валюте на сумму 389,8 млрд рублей. Жители Московской области оформили 71,4 тыс. ИЖК на сумму 241,2 млрд рублей. Средневзвешенный срок кредитования в Московском регионе составил 18 лет семь месяцев.

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в течение 2019 года был выдан всего 21 ипотечный жилищный кредит на сумму 669,4 млн рублей.

В целом в сегменте ипотечного жилищного кредитования качество обслуживания кредитов улучшилось, указывает регулятор: по состоянию на 1 января 2020 года доля просроченной задолженности по ИЖК в Московском регионе составила 1,4% против 1,8% на 1 января 2019 года.