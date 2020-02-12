«Единая Россия» намерена обратиться в Центробанк и правительство РФ с просьбой добиться снижения банковских ставок по ипотеке, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в среду на заседании президиума генсовета.



«Сейчас сложились все условия, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5—6%. <...> «Единая Россия» будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. Мы обратимся с этим вопросом в ЦБ, в правительство и вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров», — сказал Турчак.

Он добавил, что в 2019 году средневзвешенная ставка по ипотеке составляла около 10%. «Это без учета дополнительных затрат на оформление, которые прибавляют к этой ставке до 2%. Таким образом, реальная ставка по ипотеке в прошлом году составляла у нас в стране около 12% — это просто неподъемные проценты», — подчеркнул Турчак.

«Они [банки] должны понимать, что ипотека — это социально значимый продукт, а не какая-то коммерческая история, и зарабатывать годовые бонусы на лишениях простых людей неприемлемо и по-человечески аморально», — добавил он.