Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,13 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,91—63,26 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 68,765 рубля, уменьшившись на 45 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 10,1 тыс. сделок на 546,5 млн евро по курсам от 68,6625 до 69,045 рубля за евро.



Внешний позитив вновь смог поддержать национальную валюту, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Доллар в моменте отступал ниже 63 рублей и протестировал краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года. Однако долларовым «быкам» удалось удержать позиции над ним и к концу сессии отыграть часть потерь. В результате к вечеру доллар снизу подошел к поддержке на уровне 63,2 рубля, пробитой утром», — комментирует эксперт.