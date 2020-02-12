Минстрой РФ не одобряет законопроект, который позволит участникам долевого строительства жилья получать проценты со своего взноса, зачисленного на счет эскроу. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.



В конце ноября члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в Думу законопроект, который позволит дольщикам получать проценты со своего взноса на счете эскроу. Согласно законопроекту, «доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно» и «зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования».

«Мы не поддерживаем этот законопроект. [Будет] официальный отзыв правительства, скорее всего», — сказал Стасишин.

Зампред Банка России Ольга Полякова также отметила, что ЦБ также не поддерживает законопроект по начислению процентов на счета эскроу.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты говорили, что инициатива депутатов может отразиться на стоимости квадратного метра. Кроме того, по словам управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова, когда банк получает деньги на счета эскроу, он эти деньги выдает в виде кредита застройщику. Свободного объема денег в банке не остается, потому что средства покупателя используются для строительства его же объекта, объяснил эксперт.