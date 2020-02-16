Банк «Александровский» расширил условия специальной акции по торговому эквайрингу для компаний различных отраслей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь фиксированные комиссии действуют для следующих компаний: 1,3% — для медицинских центров, стоматологий, оптик; 1,4% — для предприятий фастфуда, 1,6% — для аптек, магазинов продуктов и детских товаров, агентств недвижимости, поставщиков коммунальных услуг, туристических компаний, АЗС, такси, салонов автозапчастей и ремонта автомобилей», — говорится в релизе.

Ставка не зависит от торгового оборота компании и действует для ООО и ИП при открытии расчетного счета в банке «Александровский». В случае отсутствия расчетного счета в банке надбавка к акционной ставке составляет плюс 0,5%. Новым клиентам доступны «расчетные каникулы» — два месяца акционных условий эквайринга без открытия расчетного счета.