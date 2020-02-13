Аналитики инвесткомпании InfraOne назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет РБК . По их мнению, реализации целей Минфина помешает, в частности, отсутствие необходимых для инвестиций свободных средств у компаний и правительства, а также ограниченность банков в масштабных вложениях. Представитель Минфина назвал выводы аналитиков «субъективными» и «построенными на устаревших версиях законопроекта».

Минфин разрабатывает формат СЗПК, который должен гарантировать инвесторам неизменность ключевых параметров законодательства в обмен на обязательства инвестиций. Согласно ранее приводимым расчетам, СЗПК должны обеспечить приток около 30 трлн рублей инвестиций в экономику до 2024 года: бизнес и госкомпании в рамках этого формата должны будут ежегодно заключать по 100—150 соглашений на 7—10 трлн рублей. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что уже 15 проектов общей стоимостью почти на 3 трлн рублей, которые планируется привлечь в рамках СЗПК, прошли экспертизу «ВЭБ.РФ» и РФПИ. Документ критиковали чиновники, и бизнес, предупреждая о коррупционных рисках из-за избирательного подхода при предоставлении господдержки частным инвесторам. В итоге из законопроекта исключили соглашения, которые заключаются на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), и концессии, широко используемые при реализации инфраструктурных проектов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил о накопившихся на счетах и депозитах российских компаний 30 трлн рублей, которые те не торопятся инвестировать, в результате чего экономика растет очень низкими темпами. По оценкам InfraOne, в ближайшие три года будет реализовано проектов в формате ГЧП и концессий на 2—2,5 трлн рублей. Но даже с учетом их исключения из-под действия СЗПК привлечь 27—28 трлн рублей к 2024 году будет сложно, считают аналитики.

У компаний и правительства сейчас нет таких средств, а банки ограничены в масштабных вложениях, указывают они. Так, на сферы, попадающие под действие СЗПК (промышленность и инфраструктура), приходится 65—75% денег на счетах и депозитах, то есть до 19—22 трлн рублей. Также к компаниям, попадающим под критерии СЗПК, относится до 18—22 трлн рублей и 1,6—1,7 трлн рублей соответственно, указывают эксперты и сомневаются, что компании смогут кратно увеличить объемы своей задолженности: для запуска проектов на сумму до 30 трлн рублей к 2024 году компаниям придется увеличить долговую нагрузку почти вдвое. Быстрый рост обязательств компаний «перегреет» экономику, а затем это отразится на строительном рынке страны, предупреждают эксперты. Аналитики также указывают на ограничения в строительной отрасли, где объем выполняемых работ сейчас составляет около 7,5—8 трлн рублей в год. Дополнительно строители могут добавить не более 30% этих объемов, то есть лишь 2,6 трлн рублей ежегодно.

По мнению экспертов, частично решить проблемы с реализацией крупных проектов, о которых предупреждают аналитики InfraOne, могло бы развитие рынка проектного финансирования посредством выпуска облигаций, обеспеченных денежными потоками проектов, которые уже находятся на операционной стадии. Деньги, полученные от размещения таких облигаций, можно было бы направить на реализацию новых проектов.