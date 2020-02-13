Негативные последствия вспышки нового коронавируса будут влиять на экономику США и других стран только в текущем году. Такое мнение выразил в среду министр финансов США Стивен Мнучин.

«Я не ожидаю, что коронавирус будет иметь воздействие (на экономику) за пределами этого года», — сказал министр, выступая на слушаниях в финансовом комитете сената Конгресса США. У него поинтересовались, как долго будут ощущаться в экономике США последствия скандала вокруг американского авиастроительного концерна Boeing и распространения нового коронавируса. «Это повлияет только на 2020 год... Ни коронавирус, ни вопрос Boeing не будут влиять на рост в течение следующих десяти лет», — заявил Мнучин.

С его точки зрения, более конкретные прогнозы последуют через две — четыре недели. «С одной стороны, есть определенные аспекты, которые вызывают намного больше обеспокоенности, чем было в случае с SARS (атипичная пневмония. — Прим. ред.). С другой стороны, Китай, мне кажется, начал принимать меры намного раньше. Думаю, для получения (дополнительных) научных данных потребуется еще две — четыре недели. После этого мы сможем намного лучше строить заключения. Нет вопроса, что на Китай (вспышка) оказывает существенное воздействие, и мы, безусловно, очень внимательно следим за распространением вируса», — сказал министр. «Считаю, — добавил он, — что нам потребуются еще три — четыре недели (получения) данных, чтобы быть в состоянии строить более конкретные заключения».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.