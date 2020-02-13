Энергомашбанк снизил ставки по вкладам.

«Правильный выбор» (от 30 тыс. рублей на один год) теперь открывается под 6% годовых (ранее — под 6,5%). Выплата процентов — в конце срока.

«Ежемесячный доход» можно оформить под 4,5—5,9% (вместо 4,5—6,3%), а «Ежемесячный доход — Energoline» — под 5,3—6% годовых (до этого — под 5,5—6,4%). Срок — от трех месяцев до двух лет.

При размещении «Пенсионного Плюс» сроком на один год процентная ставка составит 5,9%, на два года — 5,8% годовых (прежние ставки — 6,3% и 6,2%).

Сумма первоначального взноса по трем вышеперечисленным депозитам установлена в размере 5 тыс. рублей. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Для вкладов предусмотрено пополнение.