Банк «Открытие» снизил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Свободное управление» открывается под 3,9—4,56% (ранее — под 4,09—4,7%), «Активное пополнение» — под 4,36—4,79% (вместо 4,55—4,98%), «Открытый» — под 4,98—5,37% (прежде — под 4,98—5,56%), «Основной доход» — под 4,78—5,17% (до этого — под 4,78—5,37%), «Надежный» — под 4,98—5,37% годовых (вместо 4,98—5,56%).

Минимальная сумма всех вкладов составляет 50 тыс. рублей, сроки — 91, 181, 367 и 730 дней.

«Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 5,56% годовых (ранее — под 5,75%).

Возможность дополнительных взносов предусмотрена для депозитов «Свободное управление» и «Активное пополнение».

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.