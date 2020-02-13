Дополнительные средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента РФ Федеральному собранию. Об этом заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

«Эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента», — сказал Силуанов.

По его словам, законопроект о приобретении у ЦБ его пакета акций в Сбербанке вносится вместе с проектом закона о внесении поправок в бюджет.

«Мы направляем на это мероприятие (покупку акций Сбербанка. — Прим. ред.) средства Фонда национального благосостояния, которые превышают тот семипроцентный уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства. Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция», — отметил министр.

ЦБ заберет от продажи акций Сбербанка только 700 млрд рублей Остальное регулятор отдаст в казну.

Как сказал Силуанов, доходы от этой сделки пойдут на увеличение объема доходов федерального бюджета. «И таким образом мы не изменим те бюджетные принципы, бюджетное правило для того, чтобы профинансировать новые задачи, поставленные в послании президента», — добавил министр.

По его словам, дополнительные расходы на обеспечение инициатив президента на трехлетку составят более 2 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей — из бюджета. «Учтены в поправках в закон о бюджете все положения послания. Стоимость дополнительных расходов составит на трехлетку более 2 триллионов рублей. В первую очередь это, конечно, дополнительные расходы из федерального бюджета — более 1,8 триллиона рублей. И около 190 миллиардов рублей мы дополнительно прогнозируем расходы у субъектов Российской Федерации», — сказал Силуанов.