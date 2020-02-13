Прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании президента РФ. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе заседания правительства.

«Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные в послании [президента], также окажут влияние на прогноз социально-экономического развития в текущем году. В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9% в год», — заявил Силуанов.

По его словам, в 2020 году рост реальных располагаемых доходов населения будет выше той траектории, которая была учтена в изначальном прогнозе, также повышен прогноз по потребительскому спросу.

Как сообщил министр финансов, уточненный прогноз социально-экономического развития повлиял и на изменение доходов федерального бюджета.

Ранее Минэкономразвития отмечало, что инициативы президента РФ, озвученные в ходе послания Федеральному собранию, позволят прибавить к росту ВВП 0,3 процентного пункта в 2020 году. В начале февраля Счетная палата сообщила, что считает обновленный прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики на 1,9% в текущем году слишком оптимистичным и видит риски его недостижения.