ЦБ установил официальные курсы валют на 14 февраля.

Курс доллара повысился на 55,46 копейки, составив 63,6016 рубля (63,047 рубля на 13 февраля). Курс евро увеличился на 39,52 копейки, до 69,1795 рубля (68,7843 рубля на 13 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 11:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,55 рубля (плюс 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 69,18 рубля (плюс 44 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,41—63,73 рубля за доллар и 68,97—69,32 рубля за евро.