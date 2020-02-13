Минфин заложил в поправках в бюджет РФ рост доходов на 214 млрд рублей в 2020 году, 645 млрд рублей в 2021 году и 755 млрд рублей в 2022 году при сохранении профицита бюджета на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.

«Уточненный прогноз социально-экономического развития, естественно, повлиял и на изменение доходов федерального бюджета — мы пересмотрели доходы в сторону увеличения и в текущем году предусматриваем рост по сравнению с цифрами, учтенными в бюджете, доходов на 214 миллиардов рублей, в последующие годы рост составит 645 и 755 миллиардов соответственно», — сказал Силуанов.

«Профицит бюджета практически не меняется: он сохраняется в процентном отношении к ВВП таким, как учтен в бюджете на текущий год», — заявил министр финансов.

В действующем законе о трехлетнем бюджете утвержден профицит в 2020 году на уровне 0,8% ВВП, а затем его снижение до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022-м.

Рост доходов бюджета, по словам Силуанова, станет возможен в первую очередь за счет увеличения ненефтегазовых доходов, в том числе дополнительного поступления налогов и таможенных платежей — во многом благодаря повышению собираемости платежей, а также части доходов ЦБ от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка.

«Также предусмотрен рост доходов от поступления дивидендов», — заявил глава Минфина. Вместе с тем он подчеркнул, что окончательное решение об увеличении уровня выплаты дивидендов отдельными госкомпаниями будет принимать правительство.