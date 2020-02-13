Средства резервного фонда правительства России имеют жесткую целевую привязку и должны использоваться только для финансирования непредвиденных расходов, говорится в заявлении премьер-министра России Михаила Мишустина на сайте правительства.

«Я бы хотел обратиться ко всем членам правительства. Речь идет о средствах резервного фонда. Они, вы знаете, имеют жесткую целевую привязку и должны использоваться только для финансирования непредвиденных расходов, которые в основном бывают при чрезвычайных ситуациях», — сказал Мишустин.

Он добавил, что если речь идет о плановой работе, такой как выполнение нацпроектов, действовать нужно в рамках существующего бюджета.

«Если речь идет о текущей плановой работе, о выполнении нацпроектов, других мероприятий, действовать нужно в рамках существующего бюджета и бюджетного цикла», — отметил Мишустин и добавил, что есть очень много обращений за дополнительными средствами.