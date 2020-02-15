Россияне в 2020 году сразу после новогодних праздников стали активно покупать доллары и евро. Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».

«Выбирая между двух валют, долларом или евро, россияне по-прежнему отдают предпочтение первому. Спрос на евро стабильно падает. Так, например, относительно января прошлого года общий объем покупок долларов в 2020 году вырос на 24%, а средняя сумма покупки — на 3%. При этом евро, по сравнению с январем 2019-го, было куплено клиентами на 8% меньше, а средняя сумма покупки упала на 14%», — отмечается в сообщении.



Основной пик покупок долларов и евро пришелся на второй рабочий день нового года — 10 января. В середине января курсы доллара и евро постепенно начали движение вверх, к концу месяца достигнув отметок 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно. После окончания длительных выходных в России рубль продолжил укрепление своих позиций и восходящее движение.

«География январского спроса на доллары выглядит следующим образом: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, их чаще всего покупали жители Новосибирска, Ставрополя и Саратова. В числе городов — лидеров по покупкам евро не только Москва и Санкт-Петербург, но и Саратов, Калининград и Новосибирск. Спрос на евро традиционно высок в городе на Неве и в Калининграде — сказывается то, что они расположены близко к Европе», — заключили в «Русском Стандарте».