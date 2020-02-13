ЦБ планирует расширить инструмент ипотечных каникул, а также ввести каникулы по всем видам потребительских кредитов сроком свыше года на солдат срочной службы. Срок каникул должен длиться до конца службы в армии. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении на встрече руководителей коммерческих банков с руководством Банка России в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России (АБР).

«Это не массовый сегмент, но мы понимаем, что если молодой человек после университета успел взять ипотеку и был призван в армию на год или два, для него и для его молодой семьи это может стать серьезной проблемой, — сказала она. — Каникулы для призывников мы также считаем правильным распространить не только на ипотеку, но и на все потребительские кредиты свыше года. Срок таких каникул — также на весь срок воинской службы».

Набиуллина выразила надежду на то, что Госдума поддержит эту инициативу, «и это также будет способствовать устойчивому развитию ипотечного кредитования».

Она напомнила, что механизм ипотечных каникул был введен в прошлом году. Пока им воспользовалось не так много людей: по оценкам регулятора, около 15 тыс. человек обратились за каникулами, 8 тыс. воспользовались ими. Часть заявок еще рассматривается банками.