Президент России Владимир Путин считает, что не следует включать все нюансы индексации пенсий в Конституцию, это можно сделать в федеральных законах.

«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, нужно об этом сказать», — заявил глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции. Он констатировал, что «есть расхождения во мнениях среди специалистов, как и что нужно отфиксировать». «Поэтому давайте подождем, пока специалисты скажут свое окончательное слово, выработаем тогда определенный подход, но это предмет, мне кажется, регулирования все-таки на уровне закона, а не самой Конституции», — отметил президент.

Минтруд пояснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Путин пояснял: «В Конституции мы все детально не пропишем». «Что отфиксировать нужно, это то, что те же самые пенсии государство обязано индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот я о чем хотел сказать, когда выступал с посланием и обратил на это внимание», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил: «К сожалению, у нас было неоднократно, когда в законе какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете и вносится в него статья, которой приостанавливаются другие законы, и социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, то есть на следующие годы». «Но если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексации проводить каждый год, то тогда такой лазейки у правительства уже не будет», — уверен президент.