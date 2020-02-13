Продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не окажет влияния на валютный рынок и денежно-кредитную политику, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке, они будут растянуты во времени и равномерны. Параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры самой сделки (выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. — Прим. ред.). Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок. На наш взгляд, значимого влияния на денежно-кредитную политику также не будет», — сказала она.

Кроме того, Набиуллина отметила, что финансирование социальных инициатив, изложенных в послании президента РФ Федеральному собранию, за счет сделки между ЦБ и правительством по Сбербанку окажет инфляционный эффект на уровне 0,2 процентного пункта. «На наш взгляд, инфляционный эффект будет небольшим. Если мне память не изменяет, где-то 0,2%. Это оценочное», — сказала она, комментируя сделку.

По словам главы регулятора, после выхода Банка России из капитала Сбербанка в наблюдательном совете кредитной организации может остаться один представитель ЦБ.

«Я думаю, что даже будет меньше трех человек, потому что действительно конфликт интересов воспринимается как конфликт интересов, когда наши представители участвуют в совете директоров (наблюдательном совете. — Прим. ТАСС). Мы и раньше старались, чтобы на пакет Банка России было больше независимых директоров. Я думаю, скорее всего, это должен быть один человек, на мой взгляд. Но мы еще обсуждаем», — сказала она.

Кандидаты должны быть выдвинуты до 18 марта.