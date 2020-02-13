Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,4675 рубля. С начала торговой сессии было проведено 42,6 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,395—63,79 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 68,835 рубля, увеличившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,8 тыс. сделок на 526,2 млн евро по курсам от 68,72 до 69,4125 рубля за евро.

Рубль к вечеру чуть отступает, но это все — колебания в диапазоне, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США выглядит неплохо около 63,5 рубля и завтра способен двигаться в рамках 63,35—63,85 рубля. Евро/рубль в пятницу может подниматься вплоть до 69,15 рубля», — комментирует эксперт.