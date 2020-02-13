В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) хотят предложить банковскому сообществу рефинансировать кредиты заемщиков ликвидируемых банков. Об этом в своем выступлении на встрече руководителей коммерческих банков с руководством Банка России в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России (АБР), заявил первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. Он отметил, что хороших заемщиков у ликвидируемых банков достаточное количество.



«Сегодня для конкурсной массы это заметный источник пополнения, но растянутый во времени. Если мы продаем более или менее приличные кредиты, то это означает, что мы идем на дисконты, также растягивая эту процедуру во времени, — объяснил он. — Поэтому мы хотим предложить практику рефинансирования этих кредитов, если заемщик будет на это согласен».

Мельников рассказал, что до конца года будет создан специальный онлайн-портал, где с согласия заемщика будут выкладываться для заинтересованных банков те кредитные обязательства, которые могут быть рефинансированы.

«Думаю, что это будет интересно как самим заемщикам, так и банкам для расширения клиентской базы. Ну и АСВ — для максимально быстрых расчетов в рамках конкурсного производства, — отметил он. — Соответствующее предложение мы в ближайшее время направим в Ассоциацию банков России».