Нанятый бывшими вкладчиками Промсвязьбанка американский экс-прокурор Бад Камминс потребовал от властей США ввести санкции против владевших банком Дмитрия и Алексея Ананьевых, пишет Forbes . Отправку соответствующих писем юрист подтвердил изданию The Bell.

Всего фирма отправила два письма: в подразделение американского Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями и в управление по контролю за иностранными активами, отвечающее за введение санкций. В письмах Камминс попросил руководителей ведомств рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отношении Ананьевых. Он указал, что мошеннические операции, в ходе которых из Промсвязьбанка были выведены более 200 млн долларов, полученных от кредиторов, проходили через корреспондентские счета банка в США, а пунктом назначения был Кипр.

Камминс подчеркнул, что возможность перемещать большие объемы денег «в самой ценной валюте мира» — сильная сторона финансовой системы США, которой легко злоупотребить. В разговоре с The Bell Камминс уточнил, что задача письма «начать диалог» с властями США и убедиться, что они в курсе претензий к Ананьевым, а также понять, ведут ли власти свое расследование.