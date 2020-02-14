Министерство промышленности и торговли РФ не поддерживает предложение о запрете товаров и посылок из Китая, в частности из интернет-магазинов, поскольку Роспотребнадзор подтвердил невозможность передачи коронавируса человеку подобным образом. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение», — сказал министр, комментируя обращение депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий предложил ограничить поступление посылок из Китая, поскольку, как он указал, природа коронавируса до конца не изучена.

«Кроме посылок, и другие группы товаров приходят постоянно к нам [из Китая], поэтому мы всю кооперацию нарушим», — добавил Мантуров.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.