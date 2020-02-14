Средний возраст российского розничного инвестора составляет около 35 лет, и мужчин среди них в несколько раз больше, чем женщин. Об этом говорится в исследовании платформы «Тинькофф Инвестиции», составившей портрет современного российского розничного инвестора на основе данных 200 тыс. своих пользователей.

Больше половины инвесторов в «Тинькофф Инвестициях» (55%) — это молодые люди в возрасте 28—38 лет (при этом в Европе и США, по оценкам аналитиков сервиса, большинство инвесторов составляют люди в возрасте от 40 лет). Доля инвесторов в возрасте 38—48 лет составляет 24%. На инвесторов в возрасте 18—28 лет в группе «Тинькофф» приходится 15%, на категорию 48 лет и старше — 6%.

Мужчины составляют 86% пользователей «Тинькофф Инвестиций», а женщин-инвесторов, соответственно, 14%. Замужем или женаты 48% инвесторов. У 72% нет детей. Один ребенок в семье есть у 19% инвесторов, двое и больше — у 9%.

У инвесторов, состоящих в браке или имеющих детей, наблюдаются более низкие аппетиты к инвестиционному риску.

Неполное высшее или высшее образование (в том числе более одного) есть у 83% инвесторов, а 1,5% пользователей обладают ученой степенью. Клиенты только с начальным или средним образованием составляют 15,5%.

Руководящие должности в компаниях занимают 23% инвесторов; 47% пользователей трудятся на позициях среднего уровня. Еще 16% составляют индивидуальные предприниматели, а 13% не имеют официального места работы. Среди клиентов «Тинькофф Инвестиций» есть и пенсионеры (1%).

Доход в 100—500 тыс. рублей в месяц имеют 38% инвесторов. Свыше 500 тыс. в месяц зарабатывают 2% клиентов «Тинькофф Инвестиций», а 50—100 тыс. получают 37% пользователей. У 17% клиентов ежемесячный доход составляет 20—50 тыс. рублей, у 6% — до 20 тыс.

Исследование показало, что 92,5% клиентов «Тинькофф Инвестиций» обладают консервативным подходом к инвестированию и придерживаются стратегии buy & hold, то есть не торгуют часто и много, а формируют инвестиционный портфель на комфортную для себя сумму и хранят его в течение долгого времени. При этом они постепенно пополняют брокерский счет и докупают другие активы, диверсифицируя портфель.

Умеренное отношение к риску показали 6,5% клиентов «Тинькофф Инвестиций», агрессивный риск-профиль — у 1%. Большинство клиентов (98,1%) совершают сделки только на собственные средства (не пользуются маржинальной торговлей).

Большинство инвесторов (86%) совершают до пяти сделок с ценными бумагами в месяц. От десяти до ста сделок в месяц совершают 13% клиентов. Спекулятивной стратегии инвестирования с количеством сделок свыше ста в месяц придерживается 1% инвесторов.

Около 50% инвесторов держат в своем портфеле в среднем пять уникальных бумаг, у 24% клиентов в портфеле от пяти до десяти активов, у 18% — 10—20 позиций, у 8% — свыше 20 активов разных видов.

Чаще всего у клиентов «Тинькофф Инвестиций» открыт только брокерский счет — таких пользователей 84,5%; только индивидуальный инвестиционный счет открыт у 1,5% клиентов. Сразу оба счета есть у 14% клиентов.

В среднем портфеле розничного инвестора представлены:

зарубежные акции — 36%;

российские акции — 24%;

российские облигации — 15%;

зарубежные облигации — 3%;

денежные средства — 12%;

ETF — 6%;

ноты и прочее — 4%.

Инвестиционные предпочтения женщин и мужчин в зависимости от инструментов различаются. Так, женщины чаще предпочитают акции российских компаний (25% от объема среднего портфеля, а у мужчин — 22%). Мужчины чаще вкладываются в зарубежные акции: 35% в среднем портфеле против 26% у женщин.

Такая же ситуация с облигациями: российские бумаги чаще покупают женщины (20% от объема среднего портфеля против 15% у мужчин), зарубежные — мужчины (2,8% от объема среднего портфеля против 2,4% у женщин).

ETF (зарубежные инвестиционные фонды) пользуются большим спросом у женщин (7,2% от объема среднего портфеля), чем у мужчин (6,5% в портфеле). Различается и отношение денежных остатков на брокерских счетах к объему портфеля: у женщин — 18,5%, у мужчин — 16,5%.

Российские акции наиболее популярны у аудитории в возрасте 48 лет и старше (25,7% от объема портфеля в этой категории), акции зарубежных компаний — у инвесторов в возрасте 18—28 и 28—38 лет (по 36% от объема портфеля для каждой категории).

Российские и зарубежные облигации наиболее популярны у клиентов старше 48 лет: 24% в объеме среднего портфеля, из них 65,5% приходятся на корпоративные облигации, остальное — на федеральные и муниципальные.

ETF больше всего востребованы у клиентов 18—28 лет (8,5% от объема портфеля).

В список самых популярных у инвесторов секторов экономики входят:

финансы — 15% в объеме портфеля;

энергетика — 14,5%;

телеком — 12%;

IT-отрасль — 10%;

горнодобывающий сектор — 8%;

государственные бумаги — 7%.

При этом у инвесторов, которые вкладывались в активы в рамках «Тинькофф Коллекций» (готовых тематических портфелей ценных бумаг, акций и облигаций), список самых популярных активов по коллекциям выглядит иначе:

«Российские акции»;

«Акции IT-компаний»;

«Американские акции»;

«Рублевые облигации»;

«Долларовые облигации»;

«Гособлигации» (ОФЗ).

В прошлом году 75% клиентов «Тинькофф Инвестиций» имели в портфеле хотя бы одну зарубежную ценную бумагу. Самыми востребованными активами по объему портфеля на конец 2019 года стали:

Самыми популярными активами по количеству клиентов, которые в течение 2019 года хотя бы раз купили или продали бумагу, стали:

По результатам 2019 года 80% активных клиентов «Тинькофф Инвестиций» получили положительную доходность от инвестирования. В 56% сделок инвесторы выходили в плюс. У большинства инвесторов (59%), заработавших в 2019 году, доход в абсолютных значениях составил до 30 тыс. рублей. Доход в 30—100 тыс. рублей получили 24% пользователей сервиса, более 100 тыс. — 17%.

Среди тех, кто по итогам 2019 года оказался в минусе (20% активных инвесторов), более половины провели менее десяти сделок за время пользования сервисом. «Это говорит о том, что зачастую начинающие инвесторы довольно быстро теряют интерес к инвестированию, если первый опыт оказывается неудачным», — заключают в «Тинькофф Инвестициях».