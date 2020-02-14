Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ увеличился за первый месяц этого года на 0,9 трлн рублей и достиг 3,6 трлн. Такие данные приводятся в январском выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как поясняется, структурный профицит ликвидности увеличился в результате уменьшения объема наличных денег в обращении и притока средств по бюджетному каналу.



В среднем за январский период усреднения обязательных резервов величина структурного профицита ликвидности составила 3,7 трлн рублей (в декабрьском периоде усреднения — 3 трлн). Этому способствовало постепенное увеличение объемов размещения средств в банках Федеральным казначейством и бюджетами субъектов РФ, а также крупные погашения ОФЗ, которые с учетом купонных выплат превысили объем размещения государственных ценных бумаг, указано в обзоре. Расходы бюджетной системы и поступления средств в банки за счет возвратов НДС в январе 2020 года сформировались на более высоком уровне, чем в предыдущие годы. В совокупности указанные операции значительно превысили отток средств за счет крупных налоговых платежей клиентов банков.

Объем наличных денег в обращении после новогодних праздников уменьшился. «Учет кассовой выручки предприятий розничной торговли прошел несколько раньше, чем обычно. Как следствие, приток средств в январе за счет снижения объема наличных денег в обращении оказался ниже», — отмечает регулятор.



Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 3,4—3,9 трлн рублей.

