Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алеф-Банку на уровне «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.



«Рейтинг банка и прогноз по нему обусловлены слабой оценкой рыночных позиций, невысоким качеством активов, поддержанием высокого уровня достаточности капитала при приемлемых показателях рентабельности, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Как поясняет агентство, Алеф-Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, операциях с ценными бумагами.

«Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке и невысокую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска за счет поддержания на балансе значительного объема ликвидных активов в виде ценных бумаг. Также деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования и, как следствие, повышенной концентрацией кредитных рисков. При этом, по оценкам агентства, значительная часть активов приходится на кредиты заемщикам, имеющим отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с акционерами банка», — поясняют аналитики.

Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, указывают эксперты. На момент проведения анализа банк разработал стратегию развития на период 2019—2022 годов. «Несмотря на то что уровень детализации и адекватности стратегического обеспечения оценивается как приемлемый, выбранная модель развития в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для укрепления конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе», — отмечается в релизе.

Кроме того, агентство отмечает невыполнение отдельных ключевых показателей в 2019 году (в частности, по наращиванию кредитного портфеля), что приводит к необходимости корректировки стратегических планов. Также агентство отмечает наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента, которые, в частности, нашли отражение в низком качестве кредитного портфеля банка.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.