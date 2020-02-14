Отечественное программное обеспечение (ПО), которое войдет в список для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, должно быть популярным и обеспечивать формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в проекте постановления. Документ размещен в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления норм в силу.

Проект постановления разработан ФАС РФ, он регламентирует порядок предварительной установки российских программ на технически сложные товары.



«Программы для электронных вычислительных машин должны обеспечивать значимые для потребителя потребительские свойства технически сложного товара: высокая популярность приложения, включающая в себя следующие показатели: не менее 100 тысяч скачиваний программного обеспечения в месяц, не менее 100 тысяч уникальных пользователей в месяц», — говорится в документе.

Кроме того, приложения должны обеспечивать высокую социальную значимость при распространении сервисов и информации, а также «формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Одновременно ПО должно обеспечивать безопасность и защиту потребителей.