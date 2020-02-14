Российские компании оказались оптимистичнее предпринимателей из других регионов мира в оценке вероятности наступления нового кризиса. Об этом свидетельствуют опубликованные российским коммуникационным агентством 4D данные исследования по бизнес-рискам, проведенного международной ассоциацией коммуникационных агентств GlobalCom PR Network.

В целом 52% респондентов не исключают, что текущая политико-экономическая ситуация может привести к кризису, а 14% считают, что кризис неизбежен. Лишь у 1% есть уверенность, что их бизнесу ничего не угрожает. В России не нашлось респондентов, которые твердо уверены, что кризиса не будет, но в основном в РФ были более оптимистичные ответы, чем в среднем по миру. Так, 76% полагают, что кризиса скорее не будет (против 52% в мире), а число респондентов, считающих угрозу для бизнеса крайне высокой, среди россиян оказалось в шесть раз меньше, чем в среднем в мире: лишь 5% думают, что потенциальный вред будет очень серьезным.

Четверть респондентов считают, что этот кризис принесет им большие финансовые потери и долги; 21% ожидают, что потеряют долю рынка, тогда как 15% думают, что итогом для них может стать полное отсутствие возможности продолжать бизнес.

Каждая компания, с которой проводилось интервью, уверяла, что готовится к непредвиденным обстоятельствам. Среди российских компаний доля считающих себя готовыми к кризису составила 52% против 42% в мире в целом. Лишь 15% ответили, что к кризису не готовы, тогда как среди мировых компаний таких набралась треть.

В целом экономическая нестабильность волнует почти треть представителей бизнеса: 31% всех участников опроса отметили, что это самый большой риск в настоящее время. В России и США этот риск поставили на первое место 38% респондентов. А, например, в Австралии, вопреки глобальной тенденции, наибольшим риском считают проблемы IT-безопасности (23%). Политические риски и изменения в законодательстве занимают второе место среди всех рисков — в сумме 22% респондентов отмечают их значимость. Такие риски, как потеря доли рынка из-за появления новых технологий, цифровизации и автоматизации, в сумме набирают 10%. В России выделяется проблема с рабочей силой: в качестве существенного риска ее отметили 24% респондентов.



В исследовании приняли участие представители 188 компаний из десяти стран.