Россияне по итогам прошлого года взяли меньше новой ипотеки на погашение уже существующей — всего 351 млрд рублей, что на 32% меньше показателя 2018 года, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. Однако на фоне снижения ключевой ставки ЦБ у россиян вернется интерес к перекредитованию, ожидают эксперты. В настоящее время минимальная ставка рефинансирования ипотеки в среднем по рынку уже составляет 8,6%, выяснило РИА Новости.

По данным ОКБ, россияне рефинансировали в прошлом году ипотечных кредитов на 351 млрд рублей против 519 млрд рублей годом ранее, причиной такого результата стало повышение ЦБ ключевой ставки в 2018 году. При этом в 2019 году ЦБ пять раз подряд снижал ключевую ставку, а шестой раз сделал это в феврале 2020 года — теперь ставка находится на уровне в 6%. На этом фоне ставки по ипотеке уже опустились ниже исторического уровня в 9%, сообщила 13 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков заявил РИА Новости, что рефинансирование ипотеки снижалось не весь прошлый год, к концу года рынок все же оживился. Произошедшее снижение ставки ЦБ будет и дальше стимулировать россиян брать новые кредиты для погашения старых, уверен он. Вячеслав Абрамов из компании «БКС Брокер» отметил, что перекредитовываться стоит, когда разница в процентной ставке составляет хотя бы 2%, поэтому в 2020 году заинтересуются рефинансированием заемщики, взявшие ипотеку в 2017—2018 годах под 11%.

Однако не все крупные кредитные организации предлагают клиентам рефинансировать ипотеку. Так, в топ-35 не перекредитовывают ипотеку Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Ситибанк, «Тинькофф», Почта Банк и «Русский Стандарт». Последние четыре банка в принципе не выдают жилищные кредиты. В МКБ заявили РИА Новости, что планируют запустить программу рефинансирования ипотеки по всем клиентским сегментам в марте 2020 года. Совкомбанк же пока только рассматривает возможность запустить такой продукт, рассказали в кредитной организации.



Глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг поручил рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов с учетом отмеченного снижения процентной ставки. Набиуллина позже сообщила, что все законодательные возможности для рефинансирования ипотеки в стране есть, но ЦБ подумает, как еще упростить этот процесс.