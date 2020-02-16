Телефонные мошенники из псевдобанков в среднем за один звонок крадут у обманутых ими клиентов банков 10—15 тыс. рублей, рассказал в интервью «Российской газете» замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

«Совсем уж огромных сумм нет. Обычно «средний чек» составляет около 10—15 тысяч рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил», — сказал представитель регулятора.

Он подчеркнул, что звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами россиян. «В структуре потерянных клиентами и банками денег большая часть — это средства, похищенные с помощью таких обзвонов», — отметил Сычев.

Причин для распространения такого вида мошенничества, по его словам, несколько: во-первых, организация подобной преступной схемы не требует особых затрат; во-вторых, для завязки разговора мошенникам не нужно много знать о клиенте банка — всего лишь его номер и полное имя; в-третьих, излишняя доверчивость россиян.



Замглавы департамента ЦБ рассказал, что хотя утечки баз данных из банков действительно есть, но мошенники получают из них небольшой объем данных. «Например, в даркнете некто предлагает продать базу данных якобы с миллионами клиентов банков, в подтверждение своих слов публикует «пробник» с информацией о нескольких сотнях клиентов. В итоге выясняется, что опубликованные сведения — это, по сути, и есть вся или почти вся информация, которая имеется в распоряжении злоумышленника. А «свежие» базы данных, появляющиеся в Сети, как правило, являются компиляциями данных, распространяемых ранее», — рассказал он.

Большую же часть данных злоумышленники берут не из банковских баз, а из других источников, в которых россияне сами оставляют о себе информацию. Это могут быть интернет-магазины, соцсети, обычные магазины при оформлении дисконтной карты или карты лояльности. Также много информации уходит через фишинговые сайты, добавил Сычев.