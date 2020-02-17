Российские банки активно увеличивают клиентскую базу направления private banking, по итогам прошлого года рост их инвестиций составил 15—30%, пишет «Коммерсант» . Подразделения private banking кредитных организаций отмечают, что тенденция перетока средств частных клиентов в России наиболее сильно проявляется именно в этом сегменте. Проводить более агрессивную инвестиционную политику состоятельных клиентов вынуждает снижение ставок по банковским депозитам.

По мнению экспертов, стремясь получить повышенный доход, состоятельные клиенты смотрят в сторону не только инструментов с фиксированной доходностью (в первую очередь облигаций), но также акций и структурных продуктов. Это более рискованные инвестиции, но в рамках разумной доли от общего портфеля клиенты готовы идти на это, поясняют эксперты. Почти все крупные банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Росбанк) проявляют к размещению структурных облигаций повышенный интерес. Такие бумаги доступны лишь квалифицированным инвесторам с объемом активов более 6 млн рублей.

С учетом роста инвестиционных инструментов в портфелях состоятельные клиенты предпочитают и активнее участвовать в их размещении и управлении, отмечают эксперты. Так, по итогам прошлого года упала доля доверительного управления, что можно объяснить популярностью услуги финансового консультирования, когда клиент принимает решение сам. Сейчас многие делают ставку на активное управление, пытаясь получить доходность выше, используя рыночную волатильность. По мнению экспертов, фокус будет смещаться от пассивного инвестирования к иным подходам, включающим активное управление, тактическую ребалансировку активов, использование сложных финансовых инструментов.