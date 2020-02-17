Поправки к закону о бюджете на 2020—2022 годы сопровождаются скорректированным прогнозом Минэкономики до 2024 года, пишет «Коммерсант» . Основные изменения — переоценка роста ВВП на 2020 год, обусловленная, исходя из имеющихся данных, почти исключительно ростом прогноза инвестиций. Экономическое ведомство сейчас рассматривает изменения в федеральном бюджете как события, которые повлияют исключительно на экономическую динамику 2020 года — коррекция практически не затрагивает оценки 2021—2024 годов, несмотря на то что пик дополнительных расходов приходится именно на 2024 год.

В прогнозе Минэкономики не учитываются намерения Минфина расходовать часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктурные проекты — пока неизвестны планы на 2020 год, но цифры инвестиций 2021—2024 годов неизменны в сравнении с сентябрьской версией прогноза, в которых никакого триллиона из ФНБ еще не инвестировалось. Цифры по инвестициям-2020 снижены Минэкономики с 5% до 4,9% ВВП.

Те же изменения — в оценках Минэкономики промышленного производства. Ранее его прирост оценивался на 2020 год в 2,4%, сейчас — в 2,3%. С одной стороны, это может отражать ухудшение ожиданий от спроса в мировой экономике по итогам китайского «коронавирусного» мини-кризиса, с другой стороны, главным изменением в платежном балансе экономическое ведомство видит прирост экспорта на 8—11 млрд долларов в год и сопоставимый прирост импорта в схожих масштабах.

ВШЭ: найти удачную комбинацию мер для обеспечения стабильно высокого роста ВВП России будет сложно Многие из мер экономической политики оказывают противоречивое воздействие на экономическую конъюнктуру и ожидания.

В оценках Минэкономики изменяется и динамика розничного товарооборота. Ранее считалось, что пик снижения темпов роста этого показателя — это значимое событие 2020 года (0,6% прироста в 2020 году после 1,6% в 2019-м, он должен смениться в 2021 году ростом в 2,2%), в новом прогнозе розница вырастет на 1,3%, что все равно ниже 2019 года. Оценки динамики реальных зарплат чуть улучшены на 2020 год (2,4% против 2,3%) и чуть ухудшены на 2021 год (2,2% против 2,3%). Реальные располагаемые доходы населения под воздействием роста соцрасходов, считает Минэкономики, изменятся сильнее — они вырастут на 1,9%, ранее планировался рост на 1,4%. Также крупным изменением прогноза является более быстрое снижение показателей бедности к 2024 году, что также может повлиять на макропоказатели только в этом году.