Китай в январе текущего года привлек иностранные инвестиции на сумму 12,68 млрд, что на 2,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщило в понедельник Министерство коммерции КНР.

Согласно докладу, динамика в целом сохранила тенденцию последних месяцев 2019 года. В документе уточняется, что показатели не учитывают перемещение средств в банковской сфере, на рынке ценных бумаг и в области страхования.

Объем поступлений зарубежного капитала в высокотехнологичные отрасли китайской промышленности за минувший месяц возрос на 27,9% до 31,35 млрд юаней (около 4,49 млрд долларов по текущему курсу). Инвестиции в передовое наукоемкое производство составили 8,4 млрд юаней (примерно 1,2 млрд долларов). Капиталовложения иностранцев в услуги сферы новейших технологий Китая повысились на 45,5% до 22,95 млрд юаней (около 3,28 млрд долларов).

Капиталовложения в фармацевтику повысились на 10,5%, в медицинское оборудование — на 118,9%, в телекоммуникационные услуги — на 56,6%, в научные исследования и новейшие разработки — на 39,2%.

Согласно докладу, основная часть инвестиций в экономику материкового Китая в январе поступала из Сингапура (рост на 40,6%), Республики Корея (157,1%) и Японии (50,2%). Приток капитала из государств — членов инициативы «Один пояс — один путь», а также участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии увеличился на 31,3% и 44,8% соответственно.