Банк «Ренессанс Кредит» по итогам 2019 года показал прибыль в размере 6,4 млрд рублей против 6,1 млрд рублей годом ранее. Такие данные финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) представила пресс-служба кредитной организации.



Прибыль по итогам 2019 года стала рекордной за всю историю банка «Ренессанс Кредит», отмечают в кредитной организации.

Чистый процентный доход составил 21,5 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2018-м (20,4 млрд рублей). Комиссионный доход составил 7,9 млрд рублей.

Активы за отчетный период выросли на 4% и превысили отметку в 160 млрд рублей (162,7 млрд рублей на 1 января 2020 года).

Чистый кредитный портфель увеличился за 2019 год на 7% до 132,7 млрд рублей. Объем предоставленных клиентам кредитов составил 135,6 млрд рублей.

Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц на конец отчетного периода достиг 120,0 млрд рублей.

Операционные доходы увеличились по сравнению с 2018-м на 2%, в то время как операционные расходы остались на прежнем уровне.

«В 2019 году мы придерживались стратегии сбалансированного роста нашего бизнеса. За отчетный период кредитный портфель продемонстрировал умеренное увеличение, что говорит о консервативном подходе банка в части выдач новых продуктов в условиях роста уровня закредитованности населения. Мы по-прежнему сохраняем фокус на таких ключевых для нас показателях, как качество активов, операционная эффективность, прибыльность и рентабельность. Такая тактика позволяет нам показывать хорошие финансовые результаты и занимать уверенные позиции в числе лидеров рынка потребительского кредитования», — прокомментировал председатель правления банка «Ренессанс Кредит» Алексей Левченко.