Почта Банк скорректировал процентные ставки по кредитным картам. Теперь ставки составляют от 22,9% до 39,9% годовых (ранее — от 17,9% по 39,9%).

Остальные условия не поменялись.

Выпуск — 1 200 рублей. Стоимость обслуживания карт начиная со второго года составляет 1 200 рублей.

Основные условия кредитования по картам: лимит — до 1,5 млн рублей (до 500 тыс. рублей карта «Пятерочка»). Карты предусматривают льготный период до 60 дней (до 120 дней — карта «Элемент 120») на операции оплаты товаров и услуг.

При снятии наличных в сети банка и в сторонних банках взимается комиссия 4,9% годовых плюс 390 рублей, а по карте «Зеленый мир» — 5,9%, минимум 300 рублей.