«ВТБ Пенсионный фонд» прошел обязательное для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%, сообщает пресс-служба организации. Успешным прохождением считается 75%.



Стресс-тестирование Банка России проверяет финансовую устойчивость НПФ при наступлении различных неблагоприятных событий, например уменьшении доходности российских и зарубежных гособлигаций, изменении спреда доходности корпоративных облигаций или в общем кредитного качества крупнейших эмитентов и другие. Процедура позволяет идентифицировать источники возможных проблем с исполнением обязательств фондами и предотвратить их.

Стресс-тестирование обязательно для всех российских НПФ.



«Полученные результаты подтверждают адекватность применяемых НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» методов ограничения рисков и показывают, что фонд способен исполнять свои обязательства со значительным превышением требований регулятора. Сценарии, разработанные ЦБ, учитывают любые возможные изменения показателей, влияющих на развитие экономики и рынков, на которых мы осуществляем инвестирование доверенных нам средств. Приятно сознавать, что наша надежность превышает требования, установленные Банком России. Это еще раз подтверждает факт, что мы способны выполнять свои обязательства даже в самых сложных обстоятельствах без потерь для клиентов», — сказала генеральный директор фонда Лариса Горчаковская.



В настоящий момент стресс-тестирование проводится в фонде не реже одного раза в квартал (а также по мере необходимости).