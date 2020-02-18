Банки.ру и компания «Финам» запускают проект «Инвест Старт с Банки.ру» — конкурс для тех, кто хочет попробовать свои силы на фондовом рынке, но не знает, с чего начать.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 23 марта. После этого необходимо будет установить на компьютер специальную бесплатную торговую программу. Ссылка для ее скачивания вместе с инструкцией по установке придет на электронную почту, указанную участником при регистрации.

Инвестор получит 400 тыс. рублей на конкурсный счет для проведения сделок с акциями и облигациями на Московской бирже и мировых рынках. Торговля будет доступна в период с 19 февраля по 27 марта этого года.



Итоги конкурса будут подведены 2 апреля. Победители будут определены по уровню доходности сделок с бумагами: чем больше участник заработает на конкурсном счете, тем выше шансы на победу. Шесть самых успешных участников получат денежные призы от «Финама». Приз за первое место составит 25 тыс. рублей, за второе — 20 тыс., за третье — 15 тыс., за четвертое — 10 тыс., за пятое — 7 тыс., за шестое — 4 тыс. рублей.