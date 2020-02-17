Менее 0,1% посылок из зарубежных магазинов превышали порог беспошлинного ввоза в РФ в 2019 году, сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, в прошлом году Почтой России было ввезено 332 млн интернет-посылок, экспресс-перевозчиками — 8,3 млн.

«В прошлом году только 0,07% посылок из трехсот с лишним миллионов попадали под платежи. В этом году 0,2% посылок попадает под платежи. Средний платеж по этому году составил меньше 2 тысяч рублей», — отметил Давыдов.

Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза посылок до 20 евро
Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза посылок до 20 евро

Это может обернуться сокращением ассортимента доступных товаров.

Порог беспошлинного ввоза для россиян с 1 января 2020 года снизился до 200 евро на всей территории ЕАЭС по решению совета Евразийской экономической комиссии. Порог установлен на каждую посылку. Одновременно с этим снизилась ставка — до 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за килограмм перевеса.