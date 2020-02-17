Менее 0,1% посылок из зарубежных магазинов превышали порог беспошлинного ввоза в РФ в 2019 году, сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, в прошлом году Почтой России было ввезено 332 млн интернет-посылок, экспресс-перевозчиками — 8,3 млн.

«В прошлом году только 0,07% посылок из трехсот с лишним миллионов попадали под платежи. В этом году 0,2% посылок попадает под платежи. Средний платеж по этому году составил меньше 2 тысяч рублей», — отметил Давыдов.

Порог беспошлинного ввоза для россиян с 1 января 2020 года снизился до 200 евро на всей территории ЕАЭС по решению совета Евразийской экономической комиссии. Порог установлен на каждую посылку. Одновременно с этим снизилась ставка — до 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за килограмм перевеса.