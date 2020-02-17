Вопрос снижения ставок страховых взносов в Минфине не обсуждается, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Мы не обсуждаем сейчас снижение страховых взносов, также не обсуждаем никакое увеличение налоговой нагрузки, никаких законопроектов на этот счет Минфин не разрабатывает и никакие расчеты не проводит», — отметил Сазанов.

По его словам, идея снижения страховых взносов очень дорогая.

Ранее сообщалось, что в правительстве рассматриваются различные варианты снижения общей ставки страховых взносов — с 30% до 23—25%.