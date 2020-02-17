Виктор Бирюков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора компании «ВымпелКом», работающей на телекоммуникационном рынке РФ под брендом «Билайн». Об этом в понедельник сообщили в компании.

Как уточняется, одновременно Бирюков продолжит работать исполнительным вице-президентом «ВымпелКома» по юридическим вопросам и корпоративным отношениям.

Бирюков присоединился к «ВымпелКому» в 2016 году в качестве директора по юридическим вопросам региона Евразия. Обеспечивал юридическую поддержку стратегических инициатив, трансформационных и цифровых проектов, отвечал за корпоративное управление, партнерские отношения в Казахстане и Киргизии, управление юридическими департаментами семи операционных компаний региона. В феврале 2017 года был назначен на должность исполнительного вице-президента по юридическим вопросам и корпоративным отношениям «ВымпелКома». Является членом наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».

Виктор Бирюков в 1998 году окончил МГИМО, затем получил степень магистра права в Северо-Западном университете, указано в справке компании. В 2009 году окончил Гарвардскую школу бизнеса по направлению общего администрирования.



В пятницу, 14 февраля, было объявлено о том, что в конце июня 2020 года Василь Лацанич покинет пост генерального директора «ВымпелКома». Компания ведет поиск кандидата на замещение данной позиции.