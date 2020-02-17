Компания Samsung Electronics выразила готовность выполнять требования законодательства РФ по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и Smart-TV в соответствии с новым законом, вступающим в действие с 1 июля, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, в том числе гаджетов и компьютеров, без предустановленного российского программного обеспечения. Производители электроники просили об отсрочке вступления норм в силу.

«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании по продолжению работы в России», — сообщили в пресс-службе Samsung.



В южнокорейской компании добавили, что Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, например, таких как почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании «Яндекс» для смартфонов.