Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и портал «Рамблер» проанализировали, во сколько россиянам обходится сон. «Ведь от него во многом зависит и здоровье, и работоспособность, и качество жизни в целом», — подчеркивается в сообщении банка.

Портал «Рамблер» задал своим пользователям вопрос: «как, сколько и на чем они спят». Опрос проходил с 14 по 17 февраля.

Выяснилось, что высыпаются лишь 33% участников опроса, а 67% — нет.

Чтобы выспаться, большинству (56%) необходимо от восьми до девяти часов отдыха. Еще 27% сообщили, что им нужно пять — семь часов; 14% высыпаются за 10—12 часов, а для 2% достаточно лишь трех или четырех часов сна, чтобы чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими. Тех, кому требуется более 12 часов на полноценный сон, лишь 1%.

Выяснилось, что 31% респондентов спят на диване, у 22% имеется матрас с независимым пружинным блоком, у 10% — наполнитель из полиуретана или силикона. По 9% опрошенных выбрали матрас с кокосовой койрой и с зависимым пружинным блоком, а 19% не знают, на каком типе матраса они спят.

При этом 32% принявших участие в опросе готовы потратить на покупку матраса до 5 тыс. рублей. Четверть респондентов готовы вложить 5—10 тыс. рублей, 23% — от 10 тыс. до 20 тыс. Инвестировать в матрас 20—40 тыс. рублей готовы 12%, а еще 8% могут потратить на это более 40 тыс.

Что касается подушек, то 38% участников опроса выбрали те, что наполнены синтетическим материалом (холлофайбером, синтепоном, синтепухом, силиконом и т. п.). На пуховых подушках спят 36% опрошенных. Наполнитель из гречневой лузги, бамбука и другого экологичного материала — у 11% респондентов. Еще 15% не знают, чем набита их подушка.

В то же время аналитики компании «Платформа ОФД» называют средний чек покупки подушки — 2,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 января — 14 февраля 2020 года к 1 января — 14 февраля 2019-го) это на 13% больше. Объем продаж вырос на 20%.

Продажи одеял за тот же период увеличились на 6%. При этом средний чек составил 1,1 тыс. рублей (плюс 11% к 2019 году).



В денежном выражении заметнее всего увеличился объем продаж кроватей: рост составил 31%. Средний чек покупки в 2020 году достиг 19 тыс. рублей, что на 5% выше, чем годом раньше. Так что в целом сон россиянам обходится дороже, чем прежде, заключают авторы исследования.

