В МГИМО 27 февраля пройдет закрытая встреча, посвященная технологиям по управлению репутацией. В рамках встречи состоится круглый стол с участием специалистов по коммуникациям из МТС, «Северстали», Ozon, банка «Открытие» и Communica.
Среди спикеров — проректор МГИМО Артем Мальгин, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, специалисты по коммуникациям из «Крибрум», PR Partner, Ozon, банка «Открытие», Verba Mayr и др.
О чем будет встреча:
- Инсайты о социальном ландшафте Рунета и новые возможности для роста бизнеса.
- Опыт внедрения комплексного подхода к ORM и влияние репутации на выручку компании.
- Репутационные вызовы в ecommerce и правила работы с потребительским негативом.
- Десять советов, как победить конкурентов в контент-войне, на примере кейсов Philips и Tabasco.
- Как строить модели мониторинга информационного фона, оценивать риски и быстро выявлять вбросы.
Для читателей Банки.ру участие во встрече бесплатное. Бронируйте места заранее на сайте конференции. Количество мест ограниченно.