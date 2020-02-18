В МГИМО 27 февраля пройдет закрытая встреча, посвященная технологиям по управлению репутацией. В рамках встречи состоится круглый стол с участием специалистов по коммуникациям из МТС, «Северстали», Ozon, банка «Открытие» и Communica.

Среди спикеров — проректор МГИМО Артем Мальгин, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, специалисты по коммуникациям из «Крибрум», PR Partner, Ozon, банка «Открытие», Verba Mayr и др.



О чем будет встреча:

Инсайты о социальном ландшафте Рунета и новые возможности для роста бизнеса.

Опыт внедрения комплексного подхода к ORM и влияние репутации на выручку компании.

Репутационные вызовы в ecommerce и правила работы с потребительским негативом.

Десять советов, как победить конкурентов в контент-войне, на примере кейсов Philips и Tabasco.

Как строить модели мониторинга информационного фона, оценивать риски и быстро выявлять вбросы.

Для читателей Банки.ру участие во встрече бесплатное. Бронируйте места заранее на сайте конференции. Количество мест ограниченно.

