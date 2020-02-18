Ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обещают привлекать клиентов в рамках переходной кампании без потери инвестдохода, пишет «Коммерсант» . Предложение прежде всего касается «молчунов», чьи счета находятся в Пенсионном фонде России (ПФР). ЦБ готов смягчить нормативные ограничения, если крупнейшие НПФ договорятся о переходах клиентов без потерь инвестдохода.

Так, «ВТБ Пенсионный фонд» предлагает другим НПФ сконцентрироваться в переходную кампанию этого года на тех гражданах, которые при досрочном переходе не теряют инвестдоход, следует из предложенного им меморандума. НПФ, присоединившийся к меморандуму, обязан ежемесячно информировать саморегулируемую организацию (НАПФ или АНПФ) о заключенных договорах по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с указанием СНИЛС досрочно переходящего клиента и НПФ, из которого он переходит.

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов клиентов Взносы будут направляться в капитал на покрытие административных расходов и на формирование страхового резерва.

По словам собеседников издания, сейчас НПФ почти полностью свернули привлечение новых клиентов из-за введенного ЦБ типового договора об ОПС. По этому вопросу прошла встреча с зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным, говорится в сопроводительном к меморандуму письме НАПФ в АНПФ. Чистюхин готов вернуться к прежнему формату заключения договоров, если «фонды — ключевые игроки на рынке ОПС — добровольно и исключительно в письменном виде придут к договоренности об установлении ограничений на привлечение застрахованных лиц при досрочных переходах с потерей части накопленного инвестдохода».

По словам экспертов, интересы участников рынка диаметрально противоположны, между ними отсутствует доверие, а значит, полного согласия и его формального закрепления, скорее всего, добиться не получится. Однако окончательное решение примет совет АНПФ.