Показатель доли объема операций без согласия клиента в общем объеме операций по картам составил 2,3 копейки на 1 тыс. рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на XII Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.

«По данным ФинЦЕРТ, в 2019 году показатель доли объема операций без согласия клиента в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, составил 2,3 копейки на 1 тысячу рублей. Это несколько выше, чем в предыдущие годы», — отметил он. В 2018 году показатель составлял 1,8 копейки на 1 тыс. рублей, в 2017-м — 1,6 копейки.

«Рост показателя мы связываем в первую очередь с увеличением числа участников обмена и повышением качества информации», — добавил Скобелкин.

По словам представителя регулятора, к платформе Банка России по обработке инцидентов АСОИ ФинЦЕРТ подключились 826 участников. В их число входят все банки и другие значимые финансовые организации.