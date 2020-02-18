В Госдуму внесен законопроект, который приравнивает размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума, пишет «Российская газета» . Депутаты планируют рассмотреть его в весеннюю сессию.

Так, предлагается изменить само понятие «стипендия» и ее размер. Как заявлено в пояснительной записке к документу, «действующие размеры стипендиального фонда… являются недопустимо низкими и фактически не обеспечивают ни одну жизненно важную потребность человека». Авторы документа предлагают называть стипендией «денежную выплату», которая назначается студентам для «поддержки их достойного уровня жизни» в период учебы в вузе. Минимальный размер стипендии при этом должен быть не ниже уровня прожиточного минимума по региону. Отзывы и предложения по законопроекту принимаются до 1 апреля.

Совфед: прожиточный минимум 2020 года будет ориентирован на сумму 11 185 рублей Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По данным экспертов Высшей школы экономики, 65% студентов так или иначе совмещают учебу и работу. Обычная академическая стипендия сегодня не может быть ниже 1 484 рублей. А по результатам декабрьского мониторинга студенты-бюджетники получали в среднем 3 140 рублей, пояснили в Министерстве науки высшего образования. Если проиндексировать стипендию до повышенной, она может повыситься до 9 213 рублей. При этом нужно быть отличником, проявлять себя в научной, спортивной, социально-культурной деятельности, участвовать в межвузовских мероприятиях, олимпиадах. Количество студентов, получающих повышенную стипендию, не может превышать 10% от общего числа тех, кто получает простую академическую. Для отдельных категорий студентов в дополнение к академической стипендии предусмотрена материальная поддержка — 6 888 рублей ежемесячно, а также социальная стипендия — 3 500 рублей.

По словам экспертов, в России установлено несколько видов разных стипендий. Размеры их также определяются университетом с учетом мнения студсовета и профсоюза студентов. Когда речь идет о законодательной инициативе, необходимо прорабатывать источники финансирования, а приравнивание стипендий к прожиточному минимуму потребует дополнительных бюджетных средств, пояснили эксперты. Кроме того, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных об уровне цен и расходов по обязательным платежам и сборам. А стипендиальный фонд устанавливается на целый год. Механизм учета этих циклов также должен быть прописан.