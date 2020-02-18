Российские фондовые индексы во вторник начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:04 мск потерял 0,49% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 094,69 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,9% и равнялся 1 529,37 пункта.

Утром российские фондовые индексы оказались под давлением более пессимистичного внешнего фона, ухудшение которого на этот раз вызвано прогнозами Apple, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В связи с этим можно ожидать снижения индексов, которое в течение сессии может быть сглажено поступающими макроэкономическими новостями. В целом коронавирус способствует сохранению напряжения в секторе рисковых активов», — комментирует эксперт.