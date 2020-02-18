Банк БКФ предлагает открыть вклад «Управляемый стандарт!».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 375 дней. Размер процентной ставки определяется исходя из размера ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,25 процентного пункта, и составляет 5,75% годовых.

В случае изменения ключевой ставки ЦБ процентная ставка по текущему договору вклада изменяется с первого числа следующего календарного месяца. Минимально возможное значение процентной ставки по договору — 5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно. В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов осуществляется по ставке 0,01% годовых.