Сбербанк запустил к праздникам 23 Февраля и 8 Марта специальный сервис, который поможет поздравить родных и близких и создать для них запоминающийся #wow-день. В зависимости от интересов и увлечений сервис предлагает различные варианты организации праздничного дня, тут же можно подсмотреть идеи подарков в предлагаемых подборках, сообщает пресс-служба кредитной организации.



На все представленные предложения на сайте банка действуют специальные условия и скидки.

Сервисы экосистемы Сбербанка участвуют в проекте следующим образом: скидка до 25% — от службы доставки готовой еды Delivery Club; 21 день подписки на пакеты услуг «Оптимум и Start» — от онлайн-кинотеатра Okko; скидка 50% на подписку до конца сезона Английской премьер-лиги — от «Okko.Спорт»; скидка 10% на пять поездок с сервисом заказа такси «Ситимобил»; скидки на подарки до 50% на маркетплейсе «Беру»; один месяц безлимитных консультаций с терапевтом и педиатром (23 рубля — с 14 по 23 февраля, 8 рублей — с 1 по 8 марта) — от DocDoc; скидка на сервис по доставке продуктов «СберМаркет» (7% — с 14 февраля по 23 марта, 8% — с 25 февраля по 31 марта).

На «Беру» можно купить подарки не только со скидкой, но и оформить в кредит с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком».

К проекту также подключилось более 50 партнеров банка: компании Xiaomi, Philips, New Balance, Lamoda, Thule, Henderson, Braun, Yves Roсher, Nintendo, MAC, 220 Вольт, Clinique и другие.

Особые условия к праздникам предусмотрены и по банковским продуктам. С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%.



С 13 февраля по 13 марта запланирована акция «Миллион Спасибо» для участников программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Скидки будут действовать и по страховым продуктам.